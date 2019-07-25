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  25 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане 37 силовиков погибли из-за нападения боевиков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (CA) -  Боевики вечером 24 июля атаковали пункты досмотра в афганской провинции Тахар, 37 сотрудников безопасности убиты, сообщил РИА Новости глава совета Тахара Вафи Аллах Рахмани.

"Погибли 37 сотрудников службы безопасности в результате нападения боевиков прошлой ночью на пункты досмотра в провинции Тахар на севере Афганистана", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил Рахмани, противник начал атаку в полночь на две точки в районе "Хаваджа Бенд" в Ашкемоше.
"Около 24 сотрудников военной полиции погибли и пятеро пропали без вести. Также погибли 13 полицейских и шестеро получили ранения", - заявил он.
"Боевики открыли огонь по двум блокпостам. Некоторые тела сгорели полностью . Идентифицировать погибших нет возможности", - добавил Рахмани.
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