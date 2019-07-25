Более 200 тысяч предложений поступило по проекту поправок к Конституции Монголии

CA-NEWS (MNG) - По состоянию на первое июля этого года, 200 тысяч предложений от политических партий, организаций и граждан поступило по проекту внесения поправок в Конституцию Монголии. Из них 82% поддержали проект, передает «Монцамэ».

Напомним, что данный проект на рассмотрение парламента был представлен по инициативе 62 депутатов.

Приём предложений по проекту от граждан страны проходил в рамках работы парламентариев в своих избирательных округах с 19 по 30 июня.

Первое чтение проекта о внесении поправок провели на пленарном заседании сессии парламента 18 июня.

Почти 90% присутствовавших на заседании депутатов поддержали проект.