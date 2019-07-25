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  25 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В 2021 году в Монголии введут в эксплуатацию ж/д протяженностью 208,5 км

CA-NEWS (MNG) -  Строительство железной дороги Тавантолгой – Гашуунсухайт протяженностью 208,5 км продолжится с 15 августа. Она будет введена в эксплуатацию в 2021 году. Это решение приняли министры на очередном заседании 24 июля, как сообщает «Монцамэ» со ссылкой на министра дорожно-транспортного развития Б. Энх-Амгалана.

По его словам, кабинет министров предоставил госкомпании «Железная дорога Таван Толгой» разрешение на строительство базовой инфраструктуры железнодорожной ветки.

Кроме того, министрам и руководителям соответствующих ведомств поручено передать 66% акций компании «Железная дорога Таван Толгой» компании «Эрдэнэс Таван Толгой» и 34% – государственной акционерной компании «Монгольская железная дорога».

Строительство базовой инфраструктуры железной дороги выполнено на 51,8%, земляные работы – на 87%, а работы по строительству мостов и тоннелей – на 52%.

Общая сумма расходов с 2013 по 2015 годы составляет $276,3 млн. Себестоимость ж/д составляет $807 млн.

Для привлечения оставшихся $531,4 млн была создана совместная рабочая группа госкомпаний «Монгольская железная дорога» и «Эрдэнэс Таван Толгой».

Как сообщил министр Б. Энх-Амгалан, строительство железной дороги по маршруту Тавантолгой – Зуунбаян идет в штатном режиме.

В качестве помощников подрядчиков работают восемь компаний, а также военнослужащие 7781-й железнодорожной воинской части ВС Монголии.

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