Жители Нур-Султана жалуются на смог – после проверки состояния воздуха выявили повышение загрязнённости до 1,8 ПДК

Фото: InformБюро

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане с утра образовался смог. На дымку, окутавшую город, жители жалуются в соцсетях, пишет «InformБюро».

В «Казгидромете» провели мониторинг состояния атмосферного воздуха Нур-Султана на 10 постах. По его результатам случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зафиксировали.

При этом специалисты обнаружили незначительные превышения нормы по взвешенным частицам РМ-2,5 (воздушный загрязнитель, в состав которого входят твёрдые микрочастицы и мельчайшие капли жидкостей) ночью и утром.

По улице Акжол, в районе отстойника сточных вод «Астана Тазалык», выявили 30 случаев превышения в пределах 1,0-1,8 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5. Максимальный уровень был зафиксирован в 8:00.

По улице Туркестан 2/1, РФМШ, выявили 29 случаев превышения в пределах 1,1-1,8 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5. Максимальный показатель зафиксировали в 8:20.

«Данные превышения незначительны, высокое загрязнения фиксируется при превышении 10 ПДК, экстремально высокое – при превышении 20 ПДК», – сообщили в «Казгидромете».

Синоптики отметили, что 25 июля в Нур-Султане ночью фиксируется слабый северный ветер 1-3 м/с. Также наблюдалась дымка с видимостью 5 км и более при относительной влажности воздуха 98-99%. С 8:40 наблюдается производственный дым, относительная влажность воздуха составляет 70%.