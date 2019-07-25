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  25 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На крупнейшем месторождении Узбекистана обнаружили новые запасы газа

CA-NEWS (UZ) -  В Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана на месторождении «Мустакилликнинг 25 йиллиги» (М25, «25 лет независимости») 24 июля обнаружили новый газоносный объект. Об этом сообщает УзА.

Газоносный объект был обнаружен в результате буровых работ на месторождении М25. При строительстве скважины 1-О помимо XV и XVa горизонтов был вскрыт XVI горизонт. Среднесуточный приток газа составляет 300 тыс. кубометров. Полученный промышленный приток природного газа свидетельствует о том, что XVI горизонт является газонасыщенным и констатирует открытие нового газоносного объекта в пределах месторождения М25.

Работы по бурению и строительству скважины осуществлены в рамках соглашения о разделе продукции компанией ИП ООО «SURHAN GAS CHEMICAL OPERATING COMPANY» с привлечением компании «ERIELL», имеющей большой опыт реализации проектов на территории Центральной Азии, Российской Федерации и Ближнего Востока.

Узбекистан занимает 10 место в мире по потреблению природного газа. По запасам газа «Мустакилликнинг 25 йиллиги» является крупнейшим в Узбекистане.

Геологические запасы природного газа в Узбекистане составляют более 5 трлн куб. м. Доказанные запасы природного газа — 1,1 трлн м³.

По данным Центра экономических исследований (ЦЭИ) Узбекистана, при сохранении нынешних тенденций и объемов потребления ресурсов, запасов природного газа и угля в Узбекистане хватит на ближайшие 20-30 лет.

АО «Узбекнефтегаз» занимает 11 место в мире по добыче природного газа.

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