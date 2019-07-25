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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Скончался президент Туниса

CA-NEWS (CA) -  В Тунисе на 93-м году жизни умер президент страны Аль-Баджи Гаид ас-Себси, передает РИА Новости.

"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси", — говорится в заявлении, размещенном на Facebook.

Ранее сообщалось, что главу государства госпитализировали. В последние месяцы ас-Себси неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем.

Ас-Себси учился в Париже, после чего работал адвокатом.

После обретения Тунисом независимости стал советником премьера, затем занимал разные должности, в том числе генерального директора сыскной полиции, министра внутренних дел, министра обороны, а также возглавлял внешнеполитическое ведомство.

После первой Жасминовой революции стал послом в Германии, далее — спикером палаты представителей. После второй Жасминовой революции занял пост премьер-министра.

Возглавив страну в 2014-м, ас-Себси стал вторым самым пожилым президентом после главы Зимбабве Роберта Мугабе.

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