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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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СБ Украины задержала российский танкер за блокирование кораблей в Керченском проливе (видео)

CA-NEWS (CA) -  Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT.

В качестве подозреваемых по делу проходят 15 должностных лиц высшего российского военного руководства, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели санкционированный украинским судом обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.

Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

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