Посол Таджикистана встретился с министром водных ресурсов Индии
- Таджикистан, политика
- 10:55, 26 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - 24 июля посол Таджикистана в Индии Султон Рахимзода провел встречу с министром водных ресурсов Гаджендрой Сингхом Шекхаватом.
В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество двух стран в области водных ресурсов.
Также были обсуждены вопросы обмена опытом в бассейновом управлении водными ресурсами и обеспечения населения питьевой водой.
Стороны достигли договоренностей касательно участия в мероприятиях, связанных с водой, особенно в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» (2018–2028 годы).