Посол Таджикистана встретился с министром водных ресурсов Индии

CA-NEWS (TJ) - 24 июля посол Таджикистана в Индии Султон Рахимзода провел встречу с министром водных ресурсов Гаджендрой Сингхом Шекхаватом.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество двух стран в области водных ресурсов.

Также были обсуждены вопросы обмена опытом в бассейновом управлении водными ресурсами и обеспечения населения питьевой водой.

Стороны достигли договоренностей касательно участия в мероприятиях, связанных с водой, особенно в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» (2018–2028 годы).