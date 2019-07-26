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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Таджикистана встретился с министром водных ресурсов Индии

CA-NEWS (TJ) -  24 июля посол Таджикистана в Индии Султон Рахимзода провел встречу с министром водных ресурсов Гаджендрой Сингхом Шекхаватом.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество двух стран в области водных ресурсов.

Также были обсуждены вопросы обмена опытом в бассейновом управлении водными ресурсами и обеспечения населения питьевой водой.

Стороны достигли договоренностей касательно участия в мероприятиях, связанных с водой, особенно в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» (2018–2028 годы).

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