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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США вернули смертную казнь на федеральном уровне
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (CA) -  В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически 20 лет.

«Конгресс прямо санкционировал смертную казнь через законодательство, принятое представителями народа в обеих палатах Конгресса и подписанное президентом», - говорится на сайте Министерства юстиции США.

В Минюсте же поручили федеральным властям составить график казней для пятерых смертников, осуждённых за изнасилование и убийства детей. Первой датой приведения приговора назначили 9 декабря 2019 года, передает Reuters.

"Каждый из этих заключённых исчерпал свои апелляционные и постсудебные решения", – добавили в министерстве.

Все пять казней будут осуществлены при помощи смертельной инъекции.

В США на федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась с 2003 года. При этом было разрешено властям штатов самостоятельно определять, отменять смертную казнь или нет.

Всего в США 29 штатов до сих пор разрешена смертная казнь.

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