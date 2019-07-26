СМИ сообщают о смерти сына экс-вице-министра образования Казахстана Эльмиры Суханбердиевой

CA-NEWS (KZ) - У экс-вице-министра образования и науки Казахстана Эльмиры Суханбердиевой умер сын, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смерти подтвердила бывший советник министра образования и науки Майраш Тайкенова.

«Я в шоковом состоянии, если признаться. Это её самый любимый младший сыночек. Я увидела это в чате департамента, я там ещё состою, хоть и ушла из министерства. Я не знаю, когда именно это произошло, и каких-либо подробностей. Вчера с 11 вечера все, кто сидит в чате, начали выражать соболезнования. У меня был отключен телефон, я только сегодня об этом узнала. Я не могу дозвониться ни до её помощницы, ни до сестры, никто не берет трубку», – сказала Майраш Тайкенова корреспонденту издания.

По информации Sputnik Казахстан, ребёнок погиб в домашнем бассейне.

По некоторым сведениям, у нее четверо детей: две взрослые дочери и два сына, один из которых школьник, а младшему – три года.

В июне появилась информация о задержании вице-министра образования и науки Казахстана Эльмиры Суханбердиевой. Её взяли под стражу до 2 августа.

10 июля суд приговорил Эльмиру Суханбердиеву признать виновной. Окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 2500 МРП на момент совершения преступления, что составляет 5 948 900 тенге (ок. $ 15,4 тыс.), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.