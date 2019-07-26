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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН призвали Россию и Украину не нагнетать напряженность

CA-NEWS (CA) -  В связи с новым инцидентом на море в ООН призвали Россию и Украину избегать эскалации напряженности. В ответ на вопрос журналиста на ежедневном брифинге представитель пресс-службы заявил, что пока не может подтвердить достоверность сообщений о задержании Украиной российского судна, передает служба новостей ООН.

«Мы в курсе сообщений в СМИ, - сказал Фархан Хак. - Но не можем независимо подтвердить достоверность обстоятельств произошедшего». Речь идет об информации о том, что украинские власти задержали российский танкер в Измаиле.

Фархан Хак напомнил, что ранее в ООН выражали обеспокоенность предыдущими инцидентами на море: захватом Россией украинских судов и экипажей и заявил о необходимости избежать эскалации.

«Мы напоминаем о необходимости воздержаться от нагнетания напряженности, как путем заявлений, так и действий, при полном уважении прав и обязательств всех вовлеченных сторон, закрепленных в международном праве, - сказал представитель пресс-офиса ООН. Для урегулирования ситуации он призвал пользоваться дипломатическими и юридическими инструментами, закрепленными в Уставе ООН.

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