Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля прибыл в Самарканд, сообщила пресс-служба главы государства.

Сообщается, что в ходе визита Шавкат Мирзиёев осмотрит Самаркандский международный аэропорт, находящийся в данный момент на реконструкции.

Президент также ознакомится с ходом реформ социально-экономического развития регионов, крупными проектами в городе и жизнью народа.

Напомним, что Самарканд третий по величине и численности населения город Узбекистана, после Ташкента и Намангана. Численность населения, по состоянию на 1 января 2018 года, составляла 529,9 тыс. жителей.

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