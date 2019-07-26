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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде женщина убила мужа, который хотел изнасиловать собственную дочь
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  Правоохранительные органы Самаркандской области раскрыли подробности страшного убийства, которое произошло 26 января текущего года. Инцидент случился в Пахтачинском районе, передает upl.uz.

По данным издания, в день инцидента мужчина пришел домой пьяным и устроил скандал с женой. Пьяный мужчина, раздев жену, выгнал ее на улицу. Вернувшись в дом, мужчина пытался изнасиловать свою младшую дочь. Разгневанная жена, войдя в дом через забор, ударила мужа стеклянной бутылкой. Удар пришелся по голове мужчины. После этого женщина избила мужа до потери сознания, и замотав его в ковер, выбросила на улицу. Мужчина находился на улице замотанным в ковре в течение нескольких часов. В результате инцидента мужчина скончался от полученных травм. В зале суда обвиняемая рассказала о том, что ее муж с 2012 года злоупотребляет алкогольными напитками.

"Он приставал к старшей дочери. Бедная дочь, не выдержав позора, уехала из города. Я как могла защищала своих детей. Он хотел изнасиловать старшую дочь, а после того, как она уехала, уже младшую", — заявила обвиняемая.

Уголовный суд Пахтачинского района в течение нескольких месяцев рассматривал это дело. В итоге суд признал женщину виновной по статье 104, части 3 ( Умышленное тяжкое телесное повреждение) и осудил ее на 4 года лишения свободы.

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