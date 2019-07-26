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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Таджикистана и Кыргызстана встретились в Ворухе (фото)

CA-NEWS (TJ) -  Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретились в Ворухе, сообщает Радио Озоди.

Лидеры двух стран встретились в Ворухе и провели совместную беседу с жителями приграничья. Ожидается, что дальнейшие переговоры продолжатся в Исфаре, и далее в Чолпон-Ате.

Эмомали Рахмон утром 26 июля вылетел в Исфару, где встретился с жителями приграничного Воруха.

Президента Таджикистана в поездке сопровождают министр обороны страны Шерали Мирзо, глава МВД РТ Рамазон Рахимзода, председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов, командующий погранвойсками страны Раджабали Рахмонали.

Президента Кыргызстана сопровождают вице-премьер-министр Жениш Разаков, глава МИД Чынгыз Айдарбеков и заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.


Президента Таджикистана в поездке сопровождают министр обороны страны Шерали Мирзо, глава МВД РТ Рамазон Рахимзода, председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов, командующий погранвойсками страны Раджабали Рахмонали.

Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/politics/20190726/istoricheskaya-vstrecha-emomali-rahmon-i-sooronbai-zheenbekov-vstretilis-na-granitse

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