Президенты Таджикистана и Кыргызстана встретились в Ворухе (фото)

- Таджикистан, политика
- 11:21, 26 июля 2019
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- Обновлено: 12:15, 26 июля 2019 EnglishКыргызча
CA-NEWS (TJ) - Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретились в Ворухе, сообщает Радио Озоди.
Лидеры двух стран встретились в Ворухе и провели совместную беседу с жителями приграничья. Ожидается, что дальнейшие переговоры продолжатся в Исфаре, и далее в Чолпон-Ате.
Эмомали Рахмон утром 26 июля вылетел в Исфару, где встретился с жителями приграничного Воруха.
Президента Таджикистана в поездке сопровождают министр обороны страны Шерали Мирзо, глава МВД РТ Рамазон Рахимзода, председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов, командующий погранвойсками страны Раджабали Рахмонали.
Президента Кыргызстана сопровождают вице-премьер-министр Жениш Разаков, глава МИД Чынгыз Айдарбеков и заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.
Президента Таджикистана в поездке сопровождают министр обороны страны Шерали Мирзо, глава МВД РТ Рамазон Рахимзода, председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов, командующий погранвойсками страны Раджабали Рахмонали.
Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/politics/20190726/istoricheskaya-vstrecha-emomali-rahmon-i-sooronbai-zheenbekov-vstretilis-na-granitse