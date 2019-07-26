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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане возбудили уголовное дело против блогеров из-за видео о женщинах, занимающихся проституцией

CA-NEWS (TJ) -  Четверо блогеров в Таджикистане задержаны за видео «Рейд проституток на трассе», которое было размещено на YouTube, сообщает информагентство «Ховар» со ссылкой на пресс-службу УМВД города Душанбе.

Данный видеоролик вызвал большой резонанс среди пользователей интернета, и женщины, которые были запечатлены на этом видео, обратились в правоохранительные органы с просьбой принять меры в отношении блогеров. Они утверждали, что авторы видео нарушили этические нормы.

По данным милиции, наряду с двоими блогерами, 27-летним Бехрузом Шарифи и 30-летним Рустамом Ашуровым, также были задержаны двое видео-монтажёров, Шахриёр Джалилов и Юсуфджони Давлатмурод.

Отмечается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное собирание и распространение информации о частной жизни» (ст. 144 УК РТ).

Как говорится в сообщении пресс-службы УМВД Душанбе, «блогеры распространили видео с целью зарабатывания денег и раскрыли частную и семейную тайну женщин».

«Кроме того, это видео имеет характер пропаганды проституции. Ещё на видео есть кадры с грубыми высказываниями, ругательствами и оскорблениями, а это имеет отрицательное влияние на разум зрителей», – отмечается в сообщении.

Как пишет издание, УМВД в сотрудничестве с другими правоохранительными органами постоянно проводит рейды для предотвращения проституции, но «в соответствии с действующими законами, фотографии и видео не публикуются».

На видео, которое было опубликовано на YouTube и в данный момент уже удалено, блогеры на машине катались по улицам Душанбе. Они приглашали в машину женщин, занимающихся проституцией, и пытались с ними договориться о цене.

В ходе беседы блогеры расспрашивали их о жизни, размере заработка и причинах, побудивших женщин заниматься проституцией. На видео их лица были скрыты смайликами, утверждает «Ховар».

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