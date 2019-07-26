Иран выразил готовность содействовать в реализации инвестиционных проектов в экономике Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - 24 июля посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди встретился с председателем Торговой, промышленной, металлургической и сельскохозяйственной палаты Гулямреза Шафеи. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по торгово-экономическим отношениям между двумя странами и отметили необходимость расширить сотрудничество в торговле, промышленности и сельском хозяйстве, а также увеличить товарооборот.

Иранская сторона выразила готовность содействовать в реализации инвестиционных проектов в различных областях экономики Таджикистана.

На встрече также была подчеркнута значимость проведения выставок промышленных и сельскохозяйственных товаров в обеих странах с целью привлечения инвестиций.

В конце встречи стороны договорились о подготовке к 13-ому заседанию Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Таджикистаном и Ираном, проведение которого намечено на конец текущего года в Тегеране.