Иран выразил готовность содействовать в реализации инвестиционных проектов в экономике Таджикистана

- Таджикистан, политика
- 12:15, 26 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - 24 июля посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди встретился с председателем Торговой, промышленной, металлургической и сельскохозяйственной палаты Гулямреза Шафеи. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.
Во время встречи стороны обменялись мнениями по торгово-экономическим отношениям между двумя странами и отметили необходимость расширить сотрудничество в торговле, промышленности и сельском хозяйстве, а также увеличить товарооборот.
Иранская сторона выразила готовность содействовать в реализации инвестиционных проектов в различных областях экономики Таджикистана.
На встрече также была подчеркнута значимость проведения выставок промышленных и сельскохозяйственных товаров в обеих странах с целью привлечения инвестиций.
В конце встречи стороны договорились о подготовке к 13-ому заседанию Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Таджикистаном и Ираном, проведение которого намечено на конец текущего года в Тегеране.