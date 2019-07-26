Граждан Таджикистана подозревают во взятии в рабство мужчин из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Гражданка Таджикистана и её сын подозреваются во взятии в рабство мужчин из Узбекистана. Их привезли в Подмосковье и оставили без обещанных денег и документов. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, людям обещали зарплату не менее 250 долларов за 15 дней работы на сельхозполях под Серпуховом (Подмосковье). Под предлогом оформления регистрации и патента на трудовую деятельность у мигрантов забрали все документы. Спустя месяц обманутые приезжие смогли обратиться в полицию. 51-летнюю рабовладелицу и её 29-летнего сына задержали.

В настоящее время подозреваемые допрашиваются, устанавливается точное количество потерпевших. Запланировано проведение очных ставок и дополнительного осмотра места. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.