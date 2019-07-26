Таджикистан рассматривает возможность вступить в ЕАЭС

CA-NEWS (TJ) - Вступление Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеет как положительные аспекты, так и отрицательные, которые на данный момент изучаются правительством республики. Об этом 26 июля заявил директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Диловар Кодирзода на пресс-конференции в Душанбе, передает ТАСС.

«Касательно миграции плюсов больше, чем минусов, поэтому это одна из сторон, где можно получить положительные результаты. Но есть другие моменты, которые вызывают настороженность, в частности в производственной сфере. Поэтому эти моменты изучаются», – сказал он.

На прошлой неделе представитель МВД России в Таджикистане по вопросам миграции Владислав Маркевич заявил, что Таджикистан может получить больше преференций в сфере миграции в случае вступления в ЕАЭС.

На сегодняшний день участниками данного международного интеграционного экономического объединения являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество (действовало в 2000-2014 годы), членом которого также являлся Таджикистан.

14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС был предоставлен Молдове.

Власти Таджикистана неоднократно заявляли, что изучают условия своего возможного членства в союзе.

Руководство Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана заявляет, что Центром разработан расширенный 70-страничный документ, в котором отражены положительные и отрицательные аспекты членства страны в Союзе в миграционных, экономических, политических и геополитических вопросах.

«По всем вопросам у нас выработана четко выраженная позиция, проведен анализ каждого аспекта, отражены как отрицательные, так и положительные стороны», – пояснил эксперт Центра Абдулло Рахнамо.

По его словам, в настоящее время идет процесс глубокого изучения, по итогам которого «руководство страны будет принимать решение на базе национальных интересов».

«Есть очень хорошие плюсы и минусы. Изучены опыт Кыргызстана, Беларуси, Армении, учитывая все эти аспекты, мы предложили этот документ», – добавил Рахнамо, отметив, что доклад находится на рассмотрении рабочей правительственной группы.