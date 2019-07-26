Шавкат Мирзиёев дал указания по реконструкции аэропорта Самарканда

CA-NEWS (UZ) - В международном аэропорту Самарканда 26 июля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом реконструкции этой воздушной гавани, сообщила пресс-служба главы государства.

Планируется строительство еще одного терминала, реконструкция взлетно-посадочной полосы, расширение самолетной стоянки, модернизация радиолокационных систем. Новый аэровокзал будет обслуживать 600 пассажиров в час.

Глава государства дал указания по внедрению современного менеджмента в аэропорту, повышению числа поездов и автобусов на маршрутах на время реконструкции, созданию дополнительных удобств населению и туристам.

Напомним, что российский аэропортовый холдинг «Новапорт» планирует завершить реконструкцию аэропорта Самарканда до весны 2022 года. В конце мая текущего года правительство Узбекистана и «Новапорт» подписали соглашение о реализации инвестпроекта модернизации и развития аэропортов Самарканд, Наманган, Ургенч.

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