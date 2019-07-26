РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев дал указания по реконструкции аэропорта Самарканда

CA-NEWS (UZ) -  В международном аэропорту Самарканда 26 июля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом реконструкции этой воздушной гавани, сообщила пресс-служба главы государства.

Планируется строительство еще одного терминала, реконструкция взлетно-посадочной полосы, расширение самолетной стоянки, модернизация радиолокационных систем. Новый аэровокзал будет обслуживать 600 пассажиров в час.

Глава государства дал указания по внедрению современного менеджмента в аэропорту, повышению числа поездов и автобусов на маршрутах на время реконструкции, созданию дополнительных удобств населению и туристам.

Напомним, что российский аэропортовый холдинг «Новапорт» планирует завершить реконструкцию аэропорта Самарканда до весны 2022 года. В конце мая текущего года правительство Узбекистана и «Новапорт» подписали соглашение о реализации инвестпроекта модернизации и развития аэропортов Самарканд, Наманган, Ургенч.

Также мы есть и в Twitter!

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Туркменистан и Болгария проведут в августе заседание межправкомиссии по сотрудничеству
  • Спецслужбы Казахстана арестовали продавцов огнестрельного оружия в Алматы, Шымкенте и Кызылорде
  • Президента Туркменистана показали в репортаже гостелевидения
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×