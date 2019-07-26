В Андижане власти устроили «показуху», заставив бюджетников к визиту президента отремонтировать дома жителей

CA-NEWS (UZ) - Во время совещания 25 июля глава Асакинского района Андижанской области поручил сотрудникам государственных учреждений отремонтировать расположенные вдоль дорог дома к визиту президента. Об этом сообщает centralasian.org.

На совещании 25 июля глава (хоким) Асакинского района Эркин Якубов объявил о начале десятидневного субботника и поручил руководителям городских и районных организаций подготовиться к предполагаемому визиту президента Шавката Мирзиёева в Андижанскую область.

На аудиозаписи после окончания совещания, чиновник, чей голос похож на голос главы Асакинского района, говорит, что в сентябре ожидается визит президента Шавката Мирзиёева в Андижанскую область и поручает руководителям госучреждений покрасить крыши домов, расположенных вдоль дороги, ведущей из Асакинского в Мархаматский район.

Один из участников того совещания говорит, что никто из руководителей госучреждений не смог возразить главе района и его заместителю по вопросам строительства.

– Заместитель хокима поручил руководителям госучреждений отремонтировать по десять домов. Всем руководителям госучреждений поручили отштукатуришь, побелить и покрасить крыши домов. Никто из участников совещания не возразил хокиму и его заместителю. Все только поддакивали их приказам, – говорит собеседник.

Руководитель одного из районных госучреждений в Асакинском районе говорит, что после приказа главы района был вынужден привлечь своих подчиненных к принудительному труду.

– Нам тоже поручили привести в порядок внешний вид по меньшей мере десяти домов. Для этого мне придется целых десять дней привлекать своих подчиненных к принудительному труду и найти как минимум два миллиона сумов (230 долларов) на ремонт этих домов. Понятно, что на эти деньги мы не сможем капитально отремонтировать эти дома. Для галочки отштукатурим стены и покрасим крыши домов дешевыми красками. Это не что иное, как самая настоящая показуха, – говорит руководитель одного из госучреждений в Асакинском районе.

Голос на аудиозаписи, предположительно принадлежащий главе Асакинского района, признается, что приказ отремонтировать дома вдоль дороги поступил от главы Андижанской области.

В Учкуприкском районе Ферганской области, несмотря на аномальную жару, бюджетников также отправили на покраску крыши домов местных жителей. Как говорит сотрудник одной из бюджетных организаций в Учкуприкском районе Ферганской области, который красит крыши домов к визиту президента, им приходиться красить дешевыми и некачественными красками, которые слезут через несколько дней.

"Кому нужна такая показуха? Ведь эта краска продержится несколько дней. Мы покупаем 10 килограммов эмульсии по 18 тысяч сумов и красим ею крыши домов. В 40-градусную жару эта краска продержится всего лишь два дня. На той стороне улицы видны дома, крыши которых покрасили день-два назад. Но краска уже начала слезать, крыши домов снова начали обретать свой первоначальный цвет", – говорит за кадром мужчина, сообщивший, что является сотрудником предприятия газового хозяйства.

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