Сумки из хлопка, произведенные в Узбекистане, появятся в супермаркетах Великобритании

CA-NEWS (UZ) - В Лондоне состоялась выставка мировой фэшн-индустрии «Pure London», на которой был представлен стенд Узбекистана, сообщило ИА "Дунё".

Практическим результатом поездки узбекских текстильщиков в Британию стал подписанный контракт между компанией «Vakkoni Collection» (Наманган) и компанией «The Notting Hill Gate Shopping Bag» о поставке в Британию биологически чистых сумок, сделанных из узбекского хлопка. Эти сумки предназначены для сувениров и продуктов питания. Ожидается их широкое распространение в супермаркетах Лондона и других городах Великобритании.

«Pure London» - самое масштабное мероприятие в сфере розничной торговли модной одеждой в Великобритании, на котором демонстрируются текстильные изделия, аксессуары, а также коллекции готовой одежды от более 700 брендов и дизайнеров среднего и высшего уровня. Выставка проводится дважды в год в Лондоне.

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