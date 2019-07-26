Равшан Гулямов стал новым советником Шавката Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) - Первый заместитель министра экономики и промышленности Равшан Гулямов назначен советником президента, сообщает Kun.uz.

Согласно данным источника издания, Равшан Гулямов стал советником президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики. В свою очередь он покинул пост первого заместителя министра экономики и промышленности.

В свое время он работал первым заместителем министра финансов, министром экономики, министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли, исполнительным директором Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.

В январе 2019 года Равшан Гулямов был назначен первым заместителем министра экономики и промышленности.

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