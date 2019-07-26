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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Эрдэнэте построят завод по переработке твердых бытовых отходов

CA-NEWS (MNG) -  Согласно межправительственному соглашению между Монголией и Польшей, в городе Эрдэнэт планируют построить завод по переработке твердых бытовых отходов. Этот проект будет финанисирован за счёт льготного кредита в размере 9 млн евро правительства Польши, передает Montsame.

Договор о финансировании проекта 24 июля подписали глава аймака Орхон Д.Батлут и Михаил Вашенук, директор польской компании "Ppeich Meliorex", ставшей победителем в тендере по выбору подрядчика.

Аймак Орхон имеет два полигона для твердых бытовых отходов, занимающих в общей сложности 83,3 га земли. По состоянию на 2016 год на этих площадках накоплено 5 млн кубометров мусора, отмечено в докладе об исследовании, проведенном профессиональной организацией.

Помимо строительства мусороперерабатывающего завода, в рамках проекта будут реализованы такие работы, как разработка полигона и поставка оборудования для утилизации отходов.

Ожидается, что строительство мусороперерабатывающего завода будет полностью завершено и сдано в эксплуатацию к 30 сентября 2021 года.

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