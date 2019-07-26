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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Армейская команда Вьетнама прибыла первой для участия на «АрМИ-2019» в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 26 июля команда Вьетнамской Социалистической Республики прибыла первой в Узбекистан для участия на Армейских международных играх “АрМИ-2019”, сообщила пресс-служба Минобороны.

Напомним, что в Узбекистане в этом году впервые пройдет конкурс “Военно-медицинская эстафета” в рамках “АрМИ-2019”, где примут участие 11 государств: Армения, Ангола, Азербайджан, Беларусь, Россия, Зимбабве, Казахстан, Мьянма, Таджикистан, Узбекистан и Венесуэла (в качестве наблюдателя).

Соревнования пройдут с 4 по 17 августа на горном полигоне “”Фориш”, расположенный в Джизакской области.

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