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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Слухи о смерти президента Туркменистана не повлияли на курс доллара на «черном рынке»

CA-NEWS (TM) -  Курс доллара на «черном рынке» в Ашхабаде остается стабильным, несмотря на слухи о смерти президента, сообщают Хроники Туркменистана.

Как и неделей ранее, сегодня, 25 июля, стоимость доллара составляет 17,7 манатов при покупке и 17,9 манатов при продаже.

В стране по-прежнему не хватает наличных денег. С начала июля у банкоматов скапливаются большие очереди.

Напомним, что первое сообщение о кончине президента Гурбангулы Бердымухамедова появилось в ночь на 20 июля на YouTube, к этому моменту он не появлялся на публике уже 15 дней. Сообщение было сделано писателем Акмухамедом Вельсапаровым и вызвало большой ажиотаж в СМИ. На следующий день о смерти Бердымухамедова сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, однако в тот же день он принес извинения за ошибку. Он отметил, что информацию о смерти туркменского лидера опроверг тот же его источник, который сообщил об этом изначально.

15 июля туркменские СМИ сообщили об уходе президента в отпуск. В этот день по телевидению был показан репортаж о том, как Бердымухамедов пишет книгу и проводит время с семьей.

Впервые после слухов туркменский лидер появился на публике 24 июля в YouTube, где он с указкой в руках рассматривает представленные ему инфраструктурные проекты застройки Ашхабада.

Также пресс-служба главы республики сообщила, что Бердымухамедов по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения.

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