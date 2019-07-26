Сертификат безопасности блокирует только «деструктивный» контент, – замдиректора Гостехслужбы КНБ Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Сертификат безопасности применяется для расшифровки зашифрованного трафика и блокировок только к деструктивным страницам и контенту, сообщает «InformБюро», ссылаясь на замдиректора Гостехслужбы КНБ Казахстана Зекен Исмаилов.

«В публикациях в СМИ неоднократно говорилось, что сертификат безопасности позволяет расшифровывать зашифрованный трафик. Но это происходит в онлайн-режиме. Применяется это только к противоправному контенту. Грубо говоря, никто вашу переписку, историю посещений, страницу соцсети, пароли не хранит, и хранить не собирается. Есть список противоправного контента, он определён предписаниями уполномоченных органов, определён решениями судов», – сказал Зекен Исмаилов.

По его словам, любое технологическое решение имеет огрехи, поэтому в Казахстане периодически бывают сбои с доступом к некоторым страницам. Он отметил, что в случае проблем с доступом к сайтам из-за сертификата безопасности пользователям следует обратиться в колл-центр оператора связи или в гостехслужбу.

З. Исмаилов подтвердил существование технической возможности блокировать VPN, подчеркнув, что блокировка будет происходить по «деструктивному контенту» на основании решения суда или предписании уполномоченного органа.

Напомним, ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев сказал, что недавно сам установил сертификат безопасности на свой телефон.

По словам министра, государственные служащие сертификат безопасности на стационарных компьютерах используют уже полтора года. За последний месяц сертификат безопасности позволил выявить более 8 млн фактов вирусной активности и защитить от 130 тысяч кибератак государственные органы, отметил А. Жумагалиев.

На сегодняшний день сертификат безопасности не имеет статуса доверенного в браузере.

Установить сертификаты безопасности казахстанцам 17 июля рекомендовало Министерство цифрового развития, чтобы избежать возникновения проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам.

Позже вице-министр Аблайхан Оспанов уточнил, что устанавливать сертификаты не обязательно, интернет без них работать не перестанет.

IT-специалисты тем временем высказывают опасения, что владелец сертификата (в данном случае государство) получит доступ ко всей личной информации казахстанцев в интернете (контент сайтов, пароли, сообщения, данные платёжных карт).

Между тем некоторые зарубежные эксперты считают, что сертификат безопасности позволит властям Казахстана получить доступ к личным данным пользователей, и эта инициатива может быть охарактеризована как попытка правительства шпионить за гражданами.