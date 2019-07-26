РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Видео — Как встретили Жээнбекова в Исфаре
Предыстория: Президенты Таджикистана и Кыргызстана встретились в Ворухе (фото)

CA-NEWS (TJ) -  Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Исфаре посетили выставку достижений жителей, которая была развёрнута на территории комплекса «Ориён», передает НИАТ Ховар.

На выставке были представлены: урожай сельскохозяйственных культур, продукция предприятий по переработке фруктов и овощей, прохладительные напитки отечественного производства, хлебобулочные и кондитерские изделия, сладости, а также продукция ремесленников города, в частности, резчиков по дереву, гончаров и других.

Здесь, на 6 пирамидах, были представлены урожаи бахчевых, таких, как арбузы и дыни. Было отмечено, что в этом году в Исфаре на площади 26 гектаров произведён посев бахчевых культур, в частности, арбузов и тыкв. На сегодняшний день хозяйственники с площади бахчевых вывезли на рынки 50 тонн арбузов, урожайность которых составляет 250 центнеров с каждого гектара.

На развёрнутой выставке также приняли участие пчеловоды и представили гостям разнообразные виды натурального меда.

В уголке хлебобулочных изделий были выставлены почти 20 видов национальных лепёшек, в том числе чапоти, калама, масляные лепешки, с орехами, со шкварками и другие.

В целом, главы государств дали высокую оценку работе жителей Исфары.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сенат Узбекистана: За год в системе Министерства высшего образования совершено 167 преступлений
  • Кыргызстан в мировом рейтинге инноваций занял 90-ю строчку. На каком месте другие страны Центральной Азии?
  • Таджикистан завершил председательство в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×