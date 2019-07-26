Видео — Как встретили Жээнбекова в Исфаре

CA-NEWS (TJ) - Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Исфаре посетили выставку достижений жителей, которая была развёрнута на территории комплекса «Ориён», передает НИАТ Ховар.

На выставке были представлены: урожай сельскохозяйственных культур, продукция предприятий по переработке фруктов и овощей, прохладительные напитки отечественного производства, хлебобулочные и кондитерские изделия, сладости, а также продукция ремесленников города, в частности, резчиков по дереву, гончаров и других.

Здесь, на 6 пирамидах, были представлены урожаи бахчевых, таких, как арбузы и дыни. Было отмечено, что в этом году в Исфаре на площади 26 гектаров произведён посев бахчевых культур, в частности, арбузов и тыкв. На сегодняшний день хозяйственники с площади бахчевых вывезли на рынки 50 тонн арбузов, урожайность которых составляет 250 центнеров с каждого гектара.

На развёрнутой выставке также приняли участие пчеловоды и представили гостям разнообразные виды натурального меда.

В уголке хлебобулочных изделий были выставлены почти 20 видов национальных лепёшек, в том числе чапоти, калама, масляные лепешки, с орехами, со шкварками и другие.

В целом, главы государств дали высокую оценку работе жителей Исфары.