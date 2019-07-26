ЦИК Украины объявила окончательные результаты выборов в Верховную Раду

CA-NEWS (CA) - На выборах в Верховную Раду Украины партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия страны после подсчета 100% протоколов, пишет «Ъ».

Результаты по партийным спискам выглядят так:

1. «Слуга народа» Владимира Зеленского – 43,16%,

2. «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – 13,05%,

3. «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 8,18%,

4. «Европейская солидарность» Петра Порошенко – 8,10%,

5. «Голос» Святослава Вакарчука – 5,82%.

Остальные партии не смогли преодолеть барьер 5% для прохождения в парламент.

«Слуга народа» одержал победу в 22 регионах, «Оппозиционная платформа – за жизнь» – в двух и в одном победил «Голос». На заграничных участках большинство избирателей проголосовали за партию «Европейская солидарность» – 29,55%, партия президента получила 28,13%, а «Голос» – 19,67%.

Согласно результатам голосования, «Слуга народа» получает в парламенте по партийным спискам 124 места, «Оппозиционная платформа – за жизнь» – 37, «Батькивщина» – 24, «Европейская солидарность» – 23 и «Голос» – 17.

Таким образом, в Верховной Раде нового созыва «Слугу народа» будут представлять 254 депутата, «Оппозиционная платформа – за жизнь» – 43, «Батькивщину» – 26, «Европейскую солидарность» – 25, «Голос» – 20, «Оппозиционный блок» – 6, «Свободу», «Самопомощь», партии «Белая Церковь вместе» и «Единый центр» – по одному. Кроме того, в Раду будет 46 самовыдвиженцев.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе пришла к выводу, что выборы в Верховную Раду на Украине в целом прошли успешно.

«Кампания была проведена конкурентно, и злоупотреблений в целом не было», – заявили в организации.