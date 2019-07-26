В Казахстане заблокировали 46 сайтов по продаже наркотиков

CA-NEWS (KZ) - Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» сообщила о выявлении 46 интернет-ресурсов, посредством которых по всей территории Казахстана продавали наркотики, передает «Kazakhstan Today».

«В ходе анализа казахстанского интернет-сегмента были выявлены 46 интернет-ресурсов, распространявших наркотические вещества на территории РК. Продажа осуществлялась как в крупных городах (Нур-Султан, Алматы, Актау, Петропавловск и так далее), так и близлежащих к ним регионах (Зайсан, Сарань, Лисаковск). К примеру, один из интернет-магазинов, реализующих косметические средства, также продавал наркотики», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также были обнаружены закрытые группы в мессенджере Telegram, подключение к которым осуществляется только по генерированной ссылке.

Благодаря совместной работе «KZ-CERT» и госорганов, эти сайты на сегодняшний день недоступны, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала года в Алматы заблокировано около 130 сайтов по продаже наркотиков.

Кроме того, в РК заблокировали доступ к шести иностранным сайтам, распространяющим наркотики.