В Узбекистане кафе и рестораны смогут работать круглосуточно

- Узбекистан, общество
- 17:03, 26 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 15 октября этого года предприятия общественного питания и развлекательные объекты получат право работать круглосуточно.
Согласно постановлению правительства, принимать посетителей по ночам смогут только те заведения, которые имеют систему видеонаблюдения, в том числе в служебных помещениях, со сроком хранения записей не менее 30 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции республики.
Кроме того, предприятия общественного питания и развлекательные объекты, которые получат право работать круглосуточно, должны иметь установки, используемые для освещения прилегающих территорий, средства пожаротушения и медицинские аптечки, таблички со схемами эвакуации, номера телефонов экстренных и спасательных служб на видных местах.
Деятельность в ночное время без соблюдения вышеуказанных требований будет влечь за собой ответственность в установленном порядке.
Следить за порядком на маршрутах, где расположены такие объекты, будут патрульные службы.
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