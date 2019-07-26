РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане кафе и рестораны смогут работать круглосуточно

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане с 15 октября этого года предприятия общественного питания и развлекательные объекты получат право работать круглосуточно.

Согласно постановлению правительства, принимать посетителей по ночам смогут только те заведения, которые имеют систему видеонаблюдения, в том числе в служебных помещениях, со сроком хранения записей не менее 30 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции республики.

Кроме того, предприятия общественного питания и развлекательные объекты, которые получат право работать круглосуточно, должны иметь установки, используемые для освещения прилегающих территорий, средства пожаротушения и медицинские аптечки, таблички со схемами эвакуации, номера телефонов экстренных и спасательных служб на видных местах.

Деятельность в ночное время без соблюдения вышеуказанных требований будет влечь за собой ответственность в установленном порядке.

Следить за порядком на маршрутах, где расположены такие объекты, будут патрульные службы.

Также мы есть и в Twitter!

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Самолёт ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
  • Шавкат Мирзиёев поздравил Бориса Джонсона с назначением
  • Таджикистан планирует выделить свыше $18,4 млн на развитие здравоохранения
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×