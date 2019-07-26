В Узбекистане кафе и рестораны смогут работать круглосуточно

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 15 октября этого года предприятия общественного питания и развлекательные объекты получат право работать круглосуточно.

Согласно постановлению правительства, принимать посетителей по ночам смогут только те заведения, которые имеют систему видеонаблюдения, в том числе в служебных помещениях, со сроком хранения записей не менее 30 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции республики.

Кроме того, предприятия общественного питания и развлекательные объекты, которые получат право работать круглосуточно, должны иметь установки, используемые для освещения прилегающих территорий, средства пожаротушения и медицинские аптечки, таблички со схемами эвакуации, номера телефонов экстренных и спасательных служб на видных местах.

Деятельность в ночное время без соблюдения вышеуказанных требований будет влечь за собой ответственность в установленном порядке.

Следить за порядком на маршрутах, где расположены такие объекты, будут патрульные службы.

Также мы есть и в Twitter!