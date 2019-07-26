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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане пообещали не отключать электричество этой зимой

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане этой зимой, если все пройдёт как запланировано, перебоев с электричеством не будет. Это обещание поступило от должностных лиц АО "Региональные электрические сети".

На пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций, посвящённой вопросам электроснабжения, представители АО "Региональные электрические сети" отметили, что в этом году произведено больше электроэнергии, чем в предыдущие годы. Поэтому в этом году , как и в предыдущие годы, не будет плановых отключений электричества. Однако не исключены отключения электричества в случае аварий или превышения спроса на энергопотребление при резких изменениях погодных условий.

Как отмечалось на встрече, в настоящее время через предприятия АО "Региональные электрические сети" снабжаются электроэнергией дома и квартиры более 6,7 млн. потребителей и более 308 тыс. юридических лиц.

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