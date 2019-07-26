В Улан-Баторе состоится конференция по совместному геологическому проекту Монголии, России, КНР, Казахстана и Южной Кореи

CA-NEWS (MNG) - По случаю 80-летия создания геологической службы Монголии 5-6 августа в Улан-Баторе состоится научная конференция по итогам четвертого этапа совместного исследовательского проекта Монголии, России, Китая, Южной Кореи и Казахстана «Глубинные процессы и металлогения Северной, Центральной и Восточной Азии», передает «Монцамэ».

Ожидается, что около 50 исследователей из четырех стран примут участие в конференции об азиатских и других региональных геологических исследований.

На конференции главой делегации от России станет Олег Петров, генеральный директор Российского геологического Научно-исследовательского института им. А. П. Карпинского, от Китая – Ли Тингдонг, член Китайской академии наук, от Казахстана – Мирболат Тналиев из Комитета геологии Министерства по инвестициям и развитию, от Южной Кореи – Пол Хонг из Геологического исследовательского центра корейского Института геологии.