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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан отправил в Афганистан автоколонну с гуманитарным грузом

CA-NEWS (TM) -  В Афганистан на днях направилась автоколонна с большой партией гуманитарного груза из Туркменистана, сообщили Хроники Туркменистана.

Соответствующее распоряжение президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал 21 июля. Подготовка продукции по списку была возложена на Министерство образования, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Министерство текстильной промышленности, а также Союз промышленников и предпринимателей.

Как передает «Туркменистан: золотой век», «в качестве безвозмездной помощи направлены лекарства и средства медицинского назначения, текстиль и детская одежда, школьные учебники и принадлежности, кондитерские изделия и другая продукция».

Между тем «Хронике Туркменистана» стало известно, что 21 июля в Ашхабаде опечатали пять популярных среди местного населения кондитерских магазинов сети KENEK, а также два кафе, специализирующихся на продаже сладостей и принадлежащих сети Altyn açar (Золотой ключик).

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