Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 26 июля возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова и отдал дань уважения его памяти, сообщила пресс-служба главы государства.

В честь покойного были прочитаны суры из Корана. В беседе с аксакалами, религиозными деятелями помянуты заслуги Ислама Каримова перед народом и государством, его благородные качества, - сообщает официальный сайт главы государства.

Также мы есть и в Twitter!