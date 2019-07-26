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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 26 июля возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова и отдал дань уважения его памяти, сообщила пресс-служба главы государства.

В честь покойного были прочитаны суры из Корана. В беседе с аксакалами, религиозными деятелями помянуты заслуги Ислама Каримова перед народом и государством, его благородные качества, - сообщает официальный сайт главы государства.

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