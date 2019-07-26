Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова
- Узбекистан, общество
- 16:03, 26 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 26 июля возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова и отдал дань уважения его памяти, сообщила пресс-служба главы государства.
В честь покойного были прочитаны суры из Корана. В беседе с аксакалами, религиозными деятелями помянуты заслуги Ислама Каримова перед народом и государством, его благородные качества, - сообщает официальный сайт главы государства.
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