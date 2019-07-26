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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана вылетел с рабочим визитом в Кыргызстан
Предыстория: Видео — Как встретили Жээнбекова в Исфаре

CA-NEWS (TJ) -  26 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон после завершения своей рабочей поездки в Согдийскую область и посещения Исфары с целью совершения рабочего визита вылетел в Кыргызстан, сообщает госинформагентство Ховар.

Президент Эмомали Рахмон 26 июля в Исфаре провел краткосрочную рабочую встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

По завершению встречи в городе Исфара, главы двух государств должны прибыть в город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана.

Переговоры Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона продолжатся завтра, 27 июля, президенты обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

В этой поездке президента Эмомали Рахмона сопровождают заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица.

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