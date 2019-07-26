Интерактивная карта погоды по Центральной Азии. Где жарче всего?

- Кыргызстан, погода
- 17:04, 26 июля 2019
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- Обновлено: 17:45, 26 июля 2019
CA-NEWS (KG) - Аномальная жара продолжает держаться не только в Европе, но и в Центральной Азии. На интерактивной крате, представленной сайтом Windy.com видно, что температура в странах Центральной Азии достигает и даже превышает 40 градусов.
Самая высокая температура наблюдалась сегодня в Туркменистане. 42 градуса жары сегодня было зафиксировано в Дашогузском велаяте, в ауле Ербент.
Самая низкая температура по Центральной Азии наблюдалась в Семее (Казахстан). Там сегодня +20.
*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 4 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары.
Согласно британскому сайту Weather online в странах Центральной Азии сегодня погода сохранялась на следующих температурах:
В Таджикистане 26 июля:
В Кыргызстане:
В Узбекистане:
В Туркменистане:
В некоторых городах на севере Казахстана погода наблюдалась ближе к 30 градусам тепла.