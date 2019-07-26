Интерактивная карта погоды по Центральной Азии. Где жарче всего?

CA-NEWS (KG) - Аномальная жара продолжает держаться не только в Европе, но и в Центральной Азии. На интерактивной крате, представленной сайтом Windy.com видно, что температура в странах Центральной Азии достигает и даже превышает 40 градусов.

Самая высокая температура наблюдалась сегодня в Туркменистане. 42 градуса жары сегодня было зафиксировано в Дашогузском велаяте, в ауле Ербент.

Самая низкая температура по Центральной Азии наблюдалась в Семее (Казахстан). Там сегодня +20.

*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 4 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары.



Согласно британскому сайту Weather online в странах Центральной Азии сегодня погода сохранялась на следующих температурах:

В Таджикистане 26 июля:

В Кыргызстане:

В Узбекистане:

В Туркменистане:

В некоторых городах на севере Казахстана погода наблюдалась ближе к 30 градусам тепла.