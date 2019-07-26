Видео — Как прошла встреча Жээнбекова и Рахмона на перекрестном участке

CA-NEWS (TJ) - В Исфаре завершилась встреча президентов Таджикистана и Кыргызстана. Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков встретились на перекрестном участке границы между селами Ак-Сай (Кыргызстан) и Ворух (Таджикистан), сообщает Радио Озоди.

Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

"Cтороны пришли к соглашению продолжить переговоры на уровне правительственных комиссий Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы с целью завершения процесса делимитации и проведения консультаций и переговоров по правовым вопросам", - сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

На данный момент президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Кыргызстан с рабочим визитом.