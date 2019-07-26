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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На железнодорожных вокзалах Ташкента появилась электронная очередь

CA-NEWS (UZ) -  В билетных кассах обоих железнодорожных вокзалов столицы («Ташкент-Центральный» и «Ташкент-Южный») ввели электронную очередь, сообщила пресс-служба АО «O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi»

Отныне, для того чтобы купить билет следует занять электронную очередь и на установленных здесь же в зале ожидания билетной кассы сидениях, следить за продвижением очереди. На специально установленных для этого мониторах отражается ваш порядковый номер и номер кассы для оформления билетов.

Порядковый номер позволяет избежать различных недоразумений, а операторам, оформляющим проездные документы, позволяет быстрее и более качественно предоставлять услуги по реализации билетов.

Кроме того, здесь же установлены специальные табло и инфо-киоски, где каждый может ознакомиться с интересующей их информацией, расписанием и графиком движения поездов. Также, посредством веб-сайта АО «Узбекистон темир йуллари» можно купить электронный билет и здесь же на кассе его оформить.

На одном из экранов, установленных в билетном зале Центрального железнодорожного вокзала Ташкента, в онлайн-режиме отражается информация о наличии мест с нереализованными билетами, в том или ином вагоне определённого поезда, по всем направлениям.

Вышеперечисленные услуги функционируют в тестовом режиме. В дальнейшем подобные удобства будут внедрены на всех железнодорожных вокзалах страны, отметили в компании.

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