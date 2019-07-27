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  27 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Ташкента задержали пассажира проглотившего около 500 грамм золота

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудники государственного таможенного комитета в международном аэропорту “Ташкент” пресекли незаконные действия улетающего за рубеж гражданина Г.Х.

В результате проведенного при участии понятых таможенного контроля с использованием современного сканирующего оборудования выяснилось, что во внутренних органах гражданина находятся инородные металлические предметы.

Оказалось, что гражданин Г.Х. таким способом пытался незаконно вывезти золото, в общем количестве более 434 гр., в виде 14 единиц небольших гладких слитков.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки, сообщает пресс-служба ГТК РУз.

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