В аэропорту Ташкента задержали пассажира проглотившего около 500 грамм золота

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники государственного таможенного комитета в международном аэропорту “Ташкент” пресекли незаконные действия улетающего за рубеж гражданина Г.Х.

В результате проведенного при участии понятых таможенного контроля с использованием современного сканирующего оборудования выяснилось, что во внутренних органах гражданина находятся инородные металлические предметы.

Оказалось, что гражданин Г.Х. таким способом пытался незаконно вывезти золото, в общем количестве более 434 гр., в виде 14 единиц небольших гладких слитков.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки, сообщает пресс-служба ГТК РУз.