Цена на дизельное топливо в Казахстане - самая низкая в регионе, - минэнерго Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В связи с активным обсуждением в сети интернет вопросов ценообразования на дизельное топливо министерство энергетики Казахстана отмечает, что цена на АЗС Казахстана на фоне продолжающегося роста цен в соседних странах сохраняется на одном уровне с октября 2018 года.

Справочно: цена на дизтопливо в России выросла с 250 тенге/литр (в октябре 2018 года) до 293 тенге/литр в июле т.г, в Кыргызстане за аналогичный период рост составил с 238 тенге/литр до 249 тенге/литр.

Цена на дизельное топливо в Казахстане самая низкая в регионе. Так, средняя цена на ДТ на АЗС в стране ниже на 57,4 тенге, чем в Кыргызстане и на 101,3 тенге, чем в России, сообщает минэнерго.

При этом имеются случаи реализации ДТ по более высокой цене – по 205 тенге/литр – в локальных сетях Актюбинской и Акмолинской областей, а также по более низкой (по 181 тенге/литр) в Жамбылской области.

Розничные цены на дизельное топливо в соседних с РК странах (в среднем тенге/литр)

Казахстан - 191,7

Кыргызстан - 249,1

Узбекистан - 195,5

Россия - 293,0

На фоне диспаритета цен на дизтопливо в приграничных регионах республики имеются факты вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов.

Кроме того, большая разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны.

На сегодняшний день ценообразование на дизельное топливо на внутреннем рынке страны зависит от следующих факторов:

- повышения потребления дизельного топлива;

- направления значительного объема от общей выработки дизельного топлива на обеспечение сельскохозяйственной и железнодорожной отраслей;

- сезонного увеличения транзитных грузоперевозок через Казахстан и связанных с ним перетоков топлива в связи с диспаритетом цен на внутреннем рынке и в приграничных регионах соседних стран;

- сезонного увеличения ставок акциза на дизельное топливо в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 29 мая 2019 года 2019 года № 331 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо».