В Южной Корее на участников ЧМ рухнул балкон ночного клуба. Пострадали двое граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Недалеко от деревни спортсменов в южнокорейском городе Кванджуна, где проходил чемпионат мира по водным видам спорта частично обрушилось здание ночного клуба, где некоторые команды отмечали окончание турнира, сообщает ABC.

Власти подтвердили травмы у девяти спортсменов — четырех американцев, двух новозеландцев, голландца, итальянца и бразильца. Все, кроме бразильца, — ватерполисты, среди них шесть женщин. Кроме того, пострадали два гражданина Узбекистана, которые не имеют отношения к спортивному ЧМ. По данным пожарных, речь идет о несерьезных травмах, однако некоторым понадобилась помощь врачей.

«Мы просто танцевали, а затем в следующую минуту мы упали с высоты пяти или шести метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Я думаю, мы упали на головы других людей, которые были под нами»,— рассказал капитан новозеландской мужской команды Мэтт Смолл.

Информацию об инциденте подтвердили и организаторы чемпионата.