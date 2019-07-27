В Ашхабаде в течение суток произошли взрыв и пожар

Предприятие по изготовлению картона в пригороде Ашхабада, 24 июля, 2019

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде и пригороде в течение суток произошли взрыв и пожар. Как сообщили корреспонденты Азатлыка и независимые медиа издания, взрыв произошел 24 июля в 11-м микрорайоне столицы Туркменистана.

"Со вторника на среду, в ночь на улице Магистральной в 11-ом микрорайоне, около здания общежития рванула газовая труба под землей. Утечка газа", - сообщил 26 июля корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По информации издания "Хроника Туркменистана" взрыв на Магистральной улице произошел 24 июля около 9 утра.

"По версии следствия, к образованию трещины, из которой сочился газ, привело некачественное соединение газовых труб", отмечает издание и сообщает, со ссылкой на очевидцев, что сразу после взрыва на место происшествия приехали пожарные, представители газовой службы, полиция, а также руководителей высокого уровня.

Это уже второй случай, произошедший в столице Туркменистана в течение десяти дней.

16 июля в 10 микрорайоне Ашхабада в жилом доме произошел взрыв. Как сообщало издание turkmen.news, в результате взрыва есть пострадавшие. Среди возможных причин сообщалось об утечка бытового газа.

Сообщения о взрывах появляются на фоне продолжающейся повсеместной установки счетчиков бытового газа в стране.