Торгово-промышленная палата Монголии подписала меморандум о сотрудничестве с итальянской ассоциацией

CA-NEWS (MNG) - Национальная Торгово-промышленная палата Монголии (НТППМ) и Итальянская ассоциация старших экспертов заключили меморандум о сотрудничестве, передает Montsame.



Подписание этого документа позволит оказать содействие либерализации торговли и привлечении инвестиций двух стран через Итальянскую ассоциацию старших экспертов, обмениваться ноу-хау, получить профессиональные консультации в области бизнеса, установить деловые контакты между НТППМ и её членами с итальянскими предпринимателями.