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  27 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Торгово-промышленная палата Монголии подписала меморандум о сотрудничестве с итальянской ассоциацией

CA-NEWS (MNG) -  Национальная Торгово-промышленная палата Монголии (НТППМ) и Итальянская ассоциация старших экспертов заключили меморандум о сотрудничестве, передает Montsame.

Подписание этого документа позволит оказать содействие либерализации торговли и привлечении инвестиций двух стран через Итальянскую ассоциацию старших экспертов, обмениваться ноу-хау, получить профессиональные консультации в области бизнеса, установить деловые контакты между НТППМ и её членами с итальянскими предпринимателями.

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