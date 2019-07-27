Швейцарские компании построят терминал нового аэропорта в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В рамках реализации проекта «Строительство современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации» на базе аэродрома «Ташкент-Восточный» между АО «Узбекистон темир йуллари» и компаниями B&A Contractors S.A. и IT Engineering S.A., входящими в состав компании «Mabetex Group» (Швейцария), состоялось подписание контракта на проектирование и строительство терминала нового аэропорта («Терминал-2») – современного комплекса по обслуживанию пассажиров и представителей деловых кругов с пропускной способностью 1000 пассажиров в час.

По замыслу авторов проекта, новый терминал выполнен в форме мистической птицы Хумо. При создании планировочных решений «Терминала-2» учтены его функциональное назначение, создание комфортабельных условий, всевозможных удобств для пассажиров. Здание спроектировано с учетом потребностей всех типов класса пассажиров, в том числе «эконом», VIP и CIP.

Новый аэропорт будет состоять из трех этажей. В общем зале отеля расположены рестораны, торговые центры, пункты информации, Авиа-кассы, обменные пункты и т. п. В зале ожидания пассажиров есть магазины и рестораны Duty free.

Решение функциональной цели и планирования разработано в соответствии с действующими нормами и стандартами на территории Республики Узбекистан, а также международными требованиями IATA и ИКАО.

Новый терминал оснащен современным инженерным и технологическим оборудованием, отвечающим международным требованиям, в частности, автоматизированной системой приема грузов, самоходным устройством регистрации, специальными техническими средствами проверки, специальной системой управления терминалами, телескопической лестницей, системой парковки самолетов, информационными досками и т. д.

Строительство современного комплекса запланировано на два года, сдача в эксплуатацию намечено во второй половине 2021 года.

Напомним, в настоящее время продолжаются поэтапные строительные работы по строительству взлетно-посадочной полосы, с привлечением дорожно-строительной техники «WIRTGEN», германского производства, предназначенной для укладки бетонной части взлетно-посадочных полос.