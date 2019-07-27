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  27 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе стартовал 4-й симпозиум Ассоциации палеонтологов Азии

CA-NEWS (MNG) -  4-й симпозиум Ассоциации палеонтологов Азии стартовал 24 июля в Улаанбаатаре. Организатором этого мероприятия является Институт палеонтологии и геологии Академии наук Монголии, передает Montsame.

В симпозиуме принимают участие более 80 ученых из 12 азиатских стран, в том числе из Китая, России, Республики Корея, Японии, Таиланда, Малайзии и Монголии, в ходе которого ученые представляют результаты своих исследований, обмениваются мнениями и делятся своими знаниями, идеями и инновационной информацией.

«Монголия является родиной динозавров. Поэтому у неё прекрасная возможность создать геопарк в будущем» - особо отметил Президент АПА Варавудх Сититхорн.

На церемонии открытия симпозиума присутствовали представители Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии, в частности, выступили с речью руководители отдела по вопросам культуры и искусства Б.Сэргэлэн и отдела инноваций Д.Одгэрэл.

«Наша страна вошла в число ведущих стран мира по палеонтологическим находкам и их исследованиям, достигла большого успеха в области науки 21-го века» - сообщили представители Минобразования, выступая на церемонии открытия.

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