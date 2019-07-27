ВОЗ: в мире - 1,1 млрд курильщиков

CA-NEWS (CA) - Отказ от курения – это лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья, напомнил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Гебрейесус, представляя новый, седьмой, доклад об успехах в борьбе с этой пагубной привычкой, передает служба новостей ООН.



В ВОЗ предлагают всем странам принимать комплексные меры в борьбе с курением. Они включают в себя мониторинг показателей табакокурения; защиту людей от табачного дыма; помощь тем, кто хочет бросить курить; распространение информации о вреде курения; запрет на рекламу табачной продукции; а также дополнительные налоги на ее продажу. Доклад представлен в Бразилии, которая вслед за Турцией в минувшем году отличилась в борьбе с курением.

По данным ВОЗ, 2,4 млрд человек живут в странах, которые предоставляют помощь тем, кто хочет бросить курить. Это на 2 млрд больше, чем в 2007 году. Однако только в 23 странах качество этой помощи полностью соответствует рекомендациям ВОЗ, которые включают создание «горячей линии», возможность получить консультации врачей и предоставление препаратов, замещающих никотин.

Число потребителей табачной продукции сокращается во многих странах, однако в связи с ростом численности населения показатели остаются очень высокими. В настоящее время, по оценкам, число курильщиков составляет 1,1 млрд человек, 80 процентов из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода.

В докладе отмечается, что за отчетный период 7 стран, в том числе Таджикистан ввели закон, запрещающий курение в общественных местах. 14 государств, включая Грузию, запретили рекламу и продвижение табачной продукции. 10 стран ввели дополнительный налог на сигареты, увеличив розничную цену табачной продукции по меньшей мере на 75 процентов.