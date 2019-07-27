Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 28 июля

CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 28 июля. По сообщению чешской компании Windy.com температура воздуха будет держаться на уровне до +40.

Самая максимальная температура наблюдается в Мары и Туркменабаде (Туркменистан) +42.

Самая низкая температура: город Кандыагаш (Казахстан, Актюбинская область) +19.

*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 4 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары.





Согласно британскому сайту Weather online в странах Центральной Азии сегодня погода сохранялась на следующих температурах:

В Казахстане 28 июля:

В Кыргызстане:

В Таджикистане:

В Туркменистане:

В Узбекистане: