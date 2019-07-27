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  27 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 28 июля

CA-NEWS (KG) -  Прогноз погоды по Центральной Азии на 28 июля. По сообщению чешской компании Windy.com температура воздуха будет держаться на уровне до +40.

Самая максимальная температура наблюдается в Мары и Туркменабаде (Туркменистан) +42.

Самая низкая температура: город Кандыагаш (Казахстан, Актюбинская область) +19.

*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 4 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары.

Согласно британскому сайту Weather online в странах Центральной Азии сегодня погода сохранялась на следующих температурах:
В Казахстане 28 июля:
Screenshot_2019-07-27 обзор Казахстан - пргностические карты - прогноз погоды
В Кыргызстане:
Screenshot_2019-07-27 обзор Киргизия - пргностические карты - прогноз погоды
В Таджикистане:
Screenshot_2019-07-27 обзор Таджикистан - пргностические карты - прогноз погоды
В Туркменистане:
Screenshot_2019-07-27 обзор Туркмения - пргностические карты - прогноз погоды
В Узбекистане:
Screenshot_2019-07-27 обзор Узбекистан - пргностические карты - прогноз погоды
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