Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 28 июля
- Кыргызстан, погода
- 16:47, 27 июля 2019
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CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 28 июля. По сообщению чешской компании Windy.com температура воздуха будет держаться на уровне до +40.
Самая максимальная температура наблюдается в Мары и Туркменабаде (Туркменистан) +42.
Самая низкая температура: город Кандыагаш (Казахстан, Актюбинская область) +19.
*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 4 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары.
Согласно британскому сайту Weather online в странах Центральной Азии сегодня погода сохранялась на следующих температурах:
В Казахстане 28 июля:
В Кыргызстане:
В Таджикистане:
В Туркменистане:
В Узбекистане: