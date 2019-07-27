Суд США разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой

CA-NEWS (CA) - Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, передает РБК.

За такое решение проголосовали 5 судей, против — 4. Они отменили постановление нижестоящих инстанций, которые блокировали действия Трампа. Сам американский президент назвал решение Верховного суда «большой победой».

Associated Press отмечает, что Трамп также рассчитывает получить $3,6 млрд от военных строительных фондов и $600 млн — от фонда Минфина.

Строительство стены на границе с Мексикой — одно из главных предвыборных обещаний Трампа, вопрос финансирования стройки вызывает разногласия между демократами и республиканцами, из-за чего в начале года в США произошел рекордный шатдаун (приостановка работы правительства).

В результате Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения, чтобы перенаправить $6 млрд, уже выделенных конгрессом на другие цели, для оплаты строительства стены. В эту сумму входили и $2,5 млрд, выделенные Пентагону.

Однако это решение Трампа было оспорено в суде некоммерческими организациями Sierra Club и Southern Border Communities Coalition (Коалиция сообществ южной границы), которые заявили, что строительство стены причинит ущерб экологии региона. Суды низшей инстанции ранее признали правоту НКО, однако администрация Трампа оспорила эти решения в Верховном суде.