ОБСЕ провела очередной семинар на тему терроризма

CA-NEWS (TM) - Усиление уголовно-правовых мер реагирования на террористическую деятельность в соответствии с принципами верховенства закона - такова была цель двухдневного семинара, завершившегося 25 июля 2019 года в Ашхабаде, в котором приняли участие более 30 сотрудников соответствующих государственных органов, а также адвокатуры.

В ходе семинара, организованного Центром ОБСЕ в Ашхабаде совместно с Департаментом по противодействию транснациональным угрозам Антитеррористического подразделения Секретариата ОБСЕ, были рассмотрены модели надлежащей практики, включенные в Рабатский меморандум Глобального контртеррористического форума (ГКТФ). В их числе эффективные меры предотвращения и судебного преследования террористической деятельности с учетом необходимости соблюдения прав человека и соответствующих норм международного права.

Эксперты в области уголовного правосудия осветили юридические нормы и практические модели, разработанные в Германии, Нидерландах, Российской Федерации и Великобритании, а также техническое содействие и передовой опыт ОБСЕ в данной сфере.

В своем обращении к участникам семинара Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сказала: «Сложный характер терроризма требует эффективных подходов к расследованию, включающих сбор и обмен соответствующей информацией между всеми компетентными ведомствами».

«Данный семинар знаменует важный этап деятельности Центра ОБСЕ в Ашхабаде в области продвижения верховенства закона. Помимо Меморандума ГКТФ, семинар также основывается на предыдущей деятельности, осуществляемой ОБСЕ в данной сфере в Туркменистане. В рамках проектов Центра ОБСЕ были организованы мероприятия по многостороннему подходу к борьбе с насильственным экстремизмом и радикализмом, ведущими к терроризму и противодействию использованию интернета в террористических целях, а также состоявшаяся в этом году региональная конференция высокого уровня по борьбе с финансированием терроризма и организованной преступностью», - добавила посол Дрозд.

В ходе семинара эксперты и участники обсудили эффективные механизмы координации между госорганами и важную роль международного сотрудничества, особенно в целях борьбы с терроризмом. Во время семинара была подчеркнута необходимость обеспечения защиты всех сторон, вовлеченных в террористическую деятельность и расследование связанных с ней дел, а также разработки стратегий для эффективного подхода к наказанию лиц, осужденных за террористическую деятельность, и их реинтеграции в общество после выхода на свободу.

Мероприятие в Ашхабаде было десятым по счету в серии семинаров, которые состоялись, в том числе, в Никосии (2014), Скопье, Софии, Ташкенте 2015), Сараево (2016), Приштине, Нур-Султане (2017), Иссык-Куле и Будве (2018).