Некоторые чиновники готовы на все, чтобы понравиться высшему руководству, - депутаты Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, Абдурашид Абдукодиров и Акмал Умирзаков высказали свои мнения на счет деятельности некоторых чиновников и проблемы сноса, передает kun.uz.



«В Узбекистане некоторые чиновники готовы на все, чтобы понравиться высшему руководству. Они даже готовы нарушить права человека и выполнить любые задания для галочки. Именно поэтому некоторые хокимы сносят дома местных жителей и магазины предпринимателей, заставляют учителей, фермеров и медиков убирать улицы», - сказали народные представители.

Депутаты рассказали об обстановке в городе Янгиюль, Риштане, Алтыарыке, Яккабаге и других регионах страны. По мнению народных представителей, местные власти игнорируют желание местных жителей и не учитывают их интересы.

«Несмотря на то, что глава государства несколько раз предупредил чиновников, они продолжают работать вопреки законам. Очень сложно понять, почему чиновники игнорируют предупреждения президента. Если хокимы считают что у них неограниченная власть, то это к добру не приведет», - отметили они.

Напомним, 23 июля под председательством президента Узбекистана состоялось видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития малого бизнеса и предпринимательства.

В ходе мероприятия было подвергнуто критике отсутствие системного подхода в вопросах сноса зданий и сооружений предпринимателей, а также выплаты компенсации. В процессе осуществляемой на местах созидательной работы некоторые здания и сооружения попадают под снос. Однако из-за масштабных сносов, проводимых зачастую без учета перспективного развития населенных пунктов и соответствующих расчетов, возникают колоссальные суммы компенсационных выплат.

При этом хокимияты, привлекая инвесторов к строительству предприятий на месте сносимых сооружений, не обязывают их выплачивать компенсации за свой счет, и эти расходы ложатся на плечи государства.

«Строго предупреждаю всех хокимов: сносить принадлежащее предпринимателям имущество без обоснованной надобности абсолютно недопустимо», – сказал тогда глава государства.